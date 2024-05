Eropuitdienst in Hall

HALL – Zondag 2 juni houdt de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden een ‘eropuitdienst’ bij het bedrijf van de familie Hissink aan de Buurtweg 42 in Oeken. Iedereen is om 12.30 uur welkom op het bedrijf om hier een zelf meegebrachte lunch te eten. Na de lunch, om 13.00 uur, is er een korte viering, onder leiding van pastor Jolanda Aantjes. Aansluitend is er koffie en thee en een rondleiding over het bedrijf.