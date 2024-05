Empe en Tonden spreken over ‘samen oud worden’

EMPE – Ruim veertig inwoners van Empe en Tonden kwamen op woensdag 22 mei bijeen in ’t Oortveld om te praten over ‘samen gezond worden’. De vraag die centraal stond, was hoe mensen zo lang en goed mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven worden.

Tondenaar Everdien Boesveld interviewde drie huisartsen Marcel Kerkhoven, Erwin Jonkers van Stichting Welzijn Brummen en Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven in Voorst. Zij legden uit dat gemeenschapszin belangrijk is voor een dorp of buurtschap. Daarmee kunnen de bewoners elkaar goed helpen, zodat mensen langer, veiliger en met meer plezier hier kunnen blijven wonen. In een buurtschap als Empe en Tonden is de samenhang al sterk, maar het kan altijd beter.

Na de interviews gingen de bewoners zelf bedenken wat ze het liefst zouden willen en nodig hebben en of die wensen wel realistisch zijn. Dat varieerde van veiliger verkeer tot een beter overzicht van de reeds beschikbare voorzieningen. Het is allereerst van belang dat mensen van elkaar weten wat er nodig is en wat er al kan. Af en toe een praatje maken met de buur is daarom een vitaal onderdeel van de gemeenschapszin.

Er is afgesproken om in het najaar een tweede bijeenkomst te houden over praktische mogelijkheden die er zijn voor Empe en Tonden. Twee bewoners meldden zich aan om dit samen met de Dorpsraad voor te bereiden.