Emmaschool wint schoolvoetbaltoernooi Dieren

DIEREN – Op de woensdagen 10 en 17 april werd op de velden van voetbalvereniging Dieren weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden. Maar liefst 450 leerlingen van 10 basisscholen uit Dieren en Spankeren, verdeeld over 52 teams, namen deel aan dit evenement. Aangemoedigd door vele toeschouwers bonden de leerlingen met veel inzet, sportiviteit en plezier de strijd met elkaar aan. Voor elke deelnemer was er een appel en ranja.

De winnaar in groep 3 was Kindcentrum Robin, in groep 4 de Koningin Emmaschool (2), in groep 5 Kindcentrum Robin, in groep 6 de Koningin Emmaschool, in groep 7 De Akker en in groep 8 wederom de Koningin Emmaschool.

Groep 8 van de Koningin Emmaschool met de wisselbokaal.