Ellecommer gaat drie keer de Mont Ventoux op voor ALS

ELLECOM – Voor de tweede keer doet Jeroen Spreeuw (56) uit Ellecom mee met de Tour du ALS. Op donderdag 13 juni fietst hij drie keer de berg Mont Ventoux op, die in de Franse Provence ligt. Het doel: geld ophalen voor onderzoek naar ALS, een progressieve zenuw/spierziekte.

Elf uur. Zolang deed Jeroen vorig jaar over de Tour du ALS. Drie keer fietste hij de Mont Ventoux op vanaf drie verschillende kanten. Een ritje de berg op van 2000 meter hoogte is zo’n 23 kilometer. Dat doe je niet zo maar even, zeker niet drie keer. Jeroen: “Het is belangrijk om goed te trainen. Ik train op de Posbank en in Duitsland maar ben ook een weekje met mijn vrouw naar Limburg geweest en daar heb ik ook veel gefietst. Ik sport sowieso regelmatig, dat is mijn hobby. Ik fiets onder meer bij de Veluwerijders in Dieren.”

Zwemtocht

Jeroen kwam in aanraking met de Tour dus ALS via het bedrijf Nationale Waarborg waarmee hij als hypotheekadviseur mee samenwerkt. De financiële instelling zet zich al jaren in voor de strijd tegen ALS. De Ellecommer haalde met een zwemtocht in de Loosdrechter Plassen al eens geld op voor onderzoek naar de ziekte en vorig jaar fietste hij dus ook al de Mont Ventoux op. “Het was heel bijzonder en aangrijpend. Ik vind het mooi om geld op te halen voor een goed doel én om voor mezelf een uitdaging te hebben.”

“Er is nog geen medicijn voor ALS en hopelijk kunnen ze dat vinden met onderzoek. Ik vraag mensen in mijn omgeving me te sponsoren via Facebook, Whatsapp en LinkedIn. Tot nu toe heb ik 2200 euro opgehaald”, aldus Jeroen.

Anderhalf jaar geleden merkte Jeroen zelf wat het is om ziek te zijn, toen hij een hartinfarct kreeg. “Ik ben hartstikke fit en gezond, maar dat infarct kreeg ik omdat ik erfelijk belast ben op dat gebied. Daardoor besef ik wel dat alles betrekkelijk is, als je niet gezond ben. Ik ben blij dat ik nog kan fietsen en dat ik kan meedoen met de Tour du ALS.”

Tourduals.nl/fundraisers/jeroen-spreeuw

Bijschrift: Jeroen Spreeuw met de mascotte van Tour du ALS tijdens de editie van 2023.