Eigenaar perceel ‘voor sporthal’: ‘gemeente is voorbarig’

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg ging onlangs akkoord zijn met de aankoop van een perceel voor de bouw van een nieuwe sporthal aan Den Helder. De eigenaar vindt dit een voorbarig besluit. “We zijn het nog helemaal niet eens over de voorwaarden.”

De eigenaar van het perceel is al jaren met de gemeente Doesburg in gesprek over verkoop van zijn perceel grond naast het zwembad. De gemeente wil de grond graag in bezit hebben, in eerste instantie voor woningbouw, maar sinds een paar jaar zijn er plannen om hier een nieuwe sporthal te bouwen ter vervanging van de Beumerskamp. En al jaren kan de eigenaar zich niet vinden in de manier waarop de gemeente met hem, maar vooral óver hem, communiceert.

En nu is de gemeente Doesburg volgens hem wel heel voorbarig. “Al in 2016 heb ik een voorwaarde gesteld voor verkoop van de grond en daar kan de gemeente nog steeds niet aan voldoen”, zegt hij. “We zijn er dus helemaal nog niet uit en toch moet ik in de krant lezen dat de grond wordt aangekocht.”

De eigenaar is boos. Niet alleen omdat de gemeente te grote stappen maakt, maar ook omdat het bedrag dat nodig is voor de aankoop openbaar is gemaakt. “Ik heb ook mijn privacy. Mevrouw Van Veldhuizen vertelt toch ook niet wat zij verdient.”

De eigenaar van het perceel wordt steeds minder enthousiast over verkoop van de grond. “De gemeente moet nu ook maar in de krant lezen dat de deur voor verkoop is dichtgevallen. Zeker nu we de grond steeds meer nodig hebben. We hóeven helemaal niet te verkopen.”