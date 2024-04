Eeuwviering Aloysisusschool Loenen

LOENEN – Op 29 juni is het jubileumfeest van de basisschool De Poort in Loenen. Op 1 september 1924 is de katholieke lagere school Aloysius opgericht. Deze school werd later, door de samenvoeging met de Kleuterschool Ons Poortje, de Aloysiuspoort genoemd en heeft momenteel de naam De Poort. Op 1 september bestaat de school honderd jaar en deze mooie mijlpaal wil men niet zomaar voorbij laten gaan. Een commissie heeft een groots feest bedacht.

De laatste week van juni zal, voor de huidige Poort-leerlingen, in het teken staan van het jubileum. Er staan tal van leuke activiteiten gepland. Voor oud-leerlingen en betrokkenen is 29 juni de dag om oude bekenden te ontmoeten. Samen herinneringen ophalen, een rondje maken door het schoolgebouw en foto’s van vroeger bekijken. De reünie staat gepland van 16.00 uur tot 22.00 uur. Het programma van de reünie en verdere informatie kan men vinden op de website. Belangstellenden kunnen zich hier ook aanmelden. De kosten bedragen 20 euro per aanmelding, hier zijn twee consumpties bij inbegrepen. Men vraagt de oud-leerlingen zich tijdig in te schrijven om zo een goede inschatting van het aantal personen te krijgen. Ook vraagt de organisatie om te helpen het nieuws van de viering te verspreiden. Zij hopen natuurlijk op een goede opkomst. Voor vragen kan men contact opnemen met jubileumdepoort@gmail.com.

Dit honderdste jaar is tevens het laatste voor De Poort., de basisschool fuseert komend schooljaar met basisschool De Tweede Stee. Deze scholen vormen vanaf dan samen de nieuwe dorpsschool in Loenen.

jubileumdepoort.nl