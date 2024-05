Eervolle herdenking bij monument in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op zaterdag 4 mei werd ’s avonds om 19.00 de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument De Propeller in Klarenbeek, dat herinnert aan een Brits vliegtuig dat hier in de Tweede Wereldoorlog neerstortte. Er was ondanks het slechte weer veel belangstelling voor de herdenking, waaronder veel leerlingen van de basisschool de Kopermolen.

Namens het comité 4 mei herdenking en het bestuur van Klarenbeeks Belang heette de heer Mascini alle aanwezigen welkom. Naast alle slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog werd ook stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en Gaza.

De levensgeschiedenis van het Tsjechisch bemanningslid Oldrich Jambor werd voorgelezen. Dit naar aanleiding van het feit dat vorig jaar op 5 mei een grote touringcar uit Tsjechië met militairen en belangstellenden was gestopt bij het monument om Oldrich te eren. Waaruit blijkt hoe de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers ook daar geëerd worden. Gerda Jansen werd als buurtbewoner uitgenodigd een bloemstuk neer te leggen bij het monument om de vijf omgekomen vliegeniers van de Wellington bommenwerper te herdenken. Dit terwijl de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums het nummer ‘The highland cathedral’ speelde. De namen van de bemanningsleden werden opgelezen.

Na 1 minuut stilte werd door iedereen het eerste couplet van het Wilhelmus meegezongen met de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, waarna ook geluisterd kon worden naar het Engels en Tsjechisch volkslied.

Vijf leerlingen van groep 8, Bente, Juud, Fedde, Stijn en Lenneke lazen een eigen geschreven gedicht voor. Wethouder Wormskamp, van de gemeente Voorst, legde namens het gemeentebestuur bloemen bij het monument. Waarna Bart en Mees, twee leerlingen van groep 8, namens de Kopermolenschool een bloemstuk bij het monument neerlegden. De andere leerlingen legden hierna een witte roos neer bij het monument.Tot slot las Roosenboom een gedicht voor.

Als afsluiting van de herdenking speelde de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums het nummer ‘Going Home’.