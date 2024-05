Een Stief Kwartiertje: Leve het vaderland

We verkeren in de vaderlandslievende dagen, althans dat geldt voor een groot deel van de bevolking. Deze bijzondere periode begint met de lintjesregen die veel mensen als een weldadige zon laten stralen doordat het zijne majesteit heeft behaagd hun vrijwilligerswerk voor de samenleving met een lintje te eren. Uiteraard heeft het ook in onze regio plaatsgevonden en we hebben er weer veel gedecoreerden bij. Alleen een man uit Dokkum voelde zich juist onbehagen door de behagende koning en weigerde het ereteken. Wellicht heeft de koning getracht met het uitdelen van extra veel lintjes iets aan zijn dalende populariteit te doen en dat is hem gelukt, al getuigt een 6.6 niet bepaald van een wederzijdse sterke verbondenheid.

Na de lintjesregen komt meestal de echte regen op Koningsdag, maar dat viel gelukkig mee. Vandaar dat ons handelsvolkje de stoepen hebben verheven tot commerciële centra, waarna de verdiensten direct weer in de economie gestort werden op de kermis of feestterreinen. Het verplaatsen van overbodige zolderspullen is altijd een gezellige en vooral drukke bedoening en de verwachting is dat eerdaags vrijmarkten bij koninklijk besluit tot culturele erfgoed van ons landje gerekend worden. Koning en volk zullen het ongetwijfeld wederzijds toejuichen.

Het oranje is inmiddels weer opgeborgen. Alleen zijn er nog akkers oranje gekleurd omdat het Brussel heeft behaagd het komend decennium nog steeds glyfosaat vorstelijk over onze akkers uit te storten. Het onbehagen daarover is voelbaar van Dieren tot Dokkum.

Het oranje kleurt de komende dagen rood, wit en blauw en dat overstijgt al het koninklijke dat eraan voorafging. De belangrijkste nationale dagen in het jaar zijn 4 en 5 mei, want dan wordt het verbond van vrijheid en vaderland pas werkelijk gevoeld en gevierd. Weliswaar ligt de Tweede Wereldoorlog al bijna 80 jaar achter ons, toch is het herdenken van de doden van nationaal belang. Het besef van het kwaad is weliswaar bij nagenoeg eenieder aanwezig, maar het wapenen daartegen in vredestijd levert geen onderscheiding op; dat werd onlangs in Brussel en New York nog pijnlijk duidelijk bij de aarzelende toekenning van wapens aan Oekraïne. De mensheid heeft in haar geschiedenis altijd moorddadige regimes opgeleverd, die met hun vele vijandelijkheden vaak de voorwaarden stichten voor de volgende oorlog. Helaas heeft de mens veelal vervolging nodig om vrijheid te ervaren.

Het herdenken is daarom actueler dan ooit, want de geschiedenis herhaalt zich. We zien dat in Oekraïne, waar Poetin het bewind als nazistisch heeft bestempeld en dat legitimeerde hem om een oorlog te beginnen. Hij offert duizenden levens op om de waan van een herboren Groot Russisch Rijk in stand te houden en legt die waan ook op aan zijn eigen bevolking onder bedreiging van gevangenisstraf bij twijfel aan zijn streven. Russen worden geacht hun vaderlandslievendheid te tonen op bevel van de staat. Dat schrikbeeld moet voor ons een signaal zijn, dat dichterbij is dan we veronderstellen. We hebben te lang in een even natuurlijke als vredelievende naïviteit geleefd.

Het herdenken is daarom actueler dan ooit, omdat ook ons leven hier onder druk staat. Decennialang hebben we ons te veel op de toekomst gericht in plaats van de geschiedenis te bestuderen en die leert ons juist dat dé garantie voor vrede een goede bewapening is.

Als we ons moreel en materieel bewapenen om de vrede, de vrijheid en het vaderland te waarborgen zou dat een koninklijke weg zijn. Dan is de wereld een vrijmarkt en hoeft niemand te vluchten om te overleven.

Desiderius Antidotum