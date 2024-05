Een Stief Kwartiertje: Een rondje Posbank

Een monument kan een door mensen aangelegde groene structuur zijn, zoals een park; aldus de definitie. Historische gebouwen en een archeologische vindplaats vallen daar ook onder. De Posbank is, zoals we weten, niet door mensen aangelegd, maar ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Veel klei, zand en grind was in de voorgaande periode afgezet door de Rijn en de Maas en dat werd door het oprukkende ijs opgestuwd tot de stuwwallen zoals we die nu nog kennen. Hoewel deze vorming van de Veluwe niet betwist wordt, vinden veel mensen het toch enigszins onverdraaglijk dat de mens niet de schepper is van haar eigen erfgoed. Men bedacht toen dat het wenselijk en menselijk was om de natuur te beheren en te beschermen om het zo tot monument te kunnen verheffen en nu kent ons landje dan ook natuurmonumenten. De club die dat moet doen heet dan ook Natuurmonumenten.

Over het beheren en beschermen van de natuur lopen de meningen ver uiteen en dat werd dezer dagen weer eens zonneklaar toen na veel gebakkelei alsnog werd besloten dat het Nederlands Kampioenschap Wielrennen toch over een belangrijk deel van de Posbank gaat. Natuurmonumenten was eerst fel tegen, maar als je de Posbank beschouwt als een groene structuur waarbij de mens een belangrijke rol speelt, dan valt er altijd te praten. Een natuurmonument wordt immers beheerd, beschermd en veelal geëxploiteerd. En zo geschiedde dat Natuurmonumenten overstag ging op voorwaarden dat er geen helikopters over het parcours vliegen, de auto’s niet op fossiele brandstof rijden en de ergste verstoorders van de natuur, de mensen zelf, verbannen worden.

Het besluit heeft uiteraard veel losgemaakt, voor- en tegenstanders meldden zich massaal. Vooral het feit dat Natuurmonumenten stelt dat met het onderhandelingsresultaat de natuur wordt beschermd, wordt met enig hoongelach beantwoord. Veel mensen vinden dat een weekendje wielrennen op de Posbank zonder helikopters, vervuilende auto’s en planten vertrappende mensen niets toevoegt aan natuurwaarden als de rest van het jaar het gebied een belangrijke pleisterplaats is voor recreanten. Als we de Posbank toch als een monument beschouwen dat door mensen wordt beheerd en beschermd, dan zijn het ook mensen die bepalen wat er wel en niet kan. En dan kan erg veel.

Het is niet bekend wat Natuurmonumenten krijgt voor haar welwillende handelswijze. Nederlanders staan te boek als handelsvolkje en aangezien natuur in ons landje ook tot handelswaar is verheven, is het voor de hand liggend en geheel passend in onze handelsgeest dat Natuurmonumenten het op een akkoordje heeft gegooid met de organisatie van het wielerfestijn. Natuurmonumenten is een handelsonderneming, die snapt dat de natuur een markt is. Natuur is bedrijvigheid, zowel voor de mens als voor alle organismen die van en in de natuur leven. Dat rechtvaardigt echter niet het feit dat de mens in veel gevallen er een verdienmodel van gemaakt heeft.

De schade aan de natuur zal met het wielerfestijn binnen aanvaardbare proporties blijven, is de algemene opvatting. De Posbank blijft dan ook bestaan, want in het nieuwe regeerakkoord staat dat snippers natuur opgeheven moeten worden, omdat die geen toegevoegde waarde hebben voor het herstel van de natuur, maar ongetwijfeld wel voor de agrarische sector. In het nieuwe kabinet hangt natuur nadrukkelijk aan de laatste mem. De Posbank kan uiteraard niet als snipper aangemerkt worden, dus een rondje Posbank zal voor recreanten, amateurs en profs niet weg te denken zijn. Voor Natuurmonumenten is er nog een lange weg te gaan wil zij als natuurmonument overleven.

Desiderius Antidotum