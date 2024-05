Een kijkje in de molen

EERBEEK – Op 11 en 12 mei was het Nationale Molendag. Op veel plekken in het land en ook in onze regio openden molens de deuren voor het publiek. Menigeen trok er met het mooie weer lekker op uit. De Eerbeekse oliemolen was op zaterdag en zondag ook te bezichtigen en volop in bedrijf. De enthousiaste molenaar liet zien hoe het proces van olie slaan in zijn werk gaat. Tegenwoordig wordt er alleen nog maar olie uit lijnzaad gewonnen in de watermolen, omdat er bij het winnen van olie uit beukennootjes een giftige stof vrijkomt. De gewonnen lijnolie wordt in de molen verkocht en kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud van houten tuinmeubelen.

Foto: Henny Versteeg