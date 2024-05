Een kijkje bij de vispassage

DOESBURG – Vissen en hun leefgebied stonden zaterdag 25 mei centraal tijdens Wereldvismigratiedag. In Doesburg was de vispassage geopend voor publiek. Bezoekers konden een rondleiding krijgen door medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel en gingen daarbij onder andere naar de kijkruimte onder de passage. Hier legde de gids uit hoe deze vispassage werkt. Nederland blijft waterveilig dankzij dijken, sluizen en stuwen. Maar voor vissen zijn dit juist hindernissen die hen belemmeren stroomopwaarts te zwemmen om te paaien en eitjes te leggen. Daarom zijn in de Oude IJssel meerdere vispassages gemaakt, waaronder in Doesburg. Hier wordt een hoogteverschil van wel 5 meter overbrugd. Dankzij deze vispassage kunnen de vissen vanuit de Oude IJssel ongehinderd de IJssel in zwemmen en doorreizen naar Duitsland, waar zij zich voortplanten.

Deze activiteit werd georganiseerd door Waterschap Rijn en IJssel en Sportvisserij Nederland.

Foto: Peter Bakker