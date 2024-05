Echtpaar Klein Reeslink 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Op dinsdag 14 mei was het 60 jaar geleden dat Jan Klein Reesink en Ria Sauer uit Doesburg in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg bracht hen een bezoek.

Jan uit Drempt en Ria uit Doetinchem leerden elkaar kennen bij Dremefa, waar ze beiden werkten. In 1964 trouwden zij in Doesburg en hier wonen zij nog steeds. Het echtpaar Klein Reesink- Sauer heeft twee kinderen en zijn inmiddels met vier generaties.

Het echtpaar is erg actief. Gezamenlijke hobby’s zijn fietsen, reizen en wandelen. ”We hebben de Nijmeegse Vierdaagse al negen keer gelopen”, vertelden ze de burgemeester. Daarnaast dansten ze 34 jaar lang bij folkloristische dansgroep De Meulenvelders en zijn ze nu geregeld in de sportschool te vinden.

Echtpaar Klein Reesink- Sauer zet zich al jaren in als vrijwilliger. Zo loopt Ria nog steeds collecte voor de Hartstichting. Jan heeft voor zijn inzet een lintje ontvangen en werd in april 2019 gehuldigd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij heeft veel voor De Meulenvelders gedaan, maar ook voor de buurtvereniging en de KBO.