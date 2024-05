Drinkwater koken tot en met zaterdag

ELLECOM – 46.000 huishoudens in de regio moeten in ieder geval tot en met zaterdag hun drinkwater koken. Dat meldt waterbedrijf Vitens nadat er een bacterie in het drinkwaterreservoir in Ellecom is aangetroffen.

Het gaat om de zogenoemde enterokokkenbacterie. Woensdagavond werd de verontreiniging ontdekt. Direct daarna nam Vitens actie met het afgeven van een kookadvies. Ze stuurden appjes en mailtjes naar gebruikers en lichten de media ook. “We vragen mensen ook of ze hun buren willen inlichten. Niet van iedereen hebben we contactgegevens”, aldus Rik Dogger, woordvoerder van Vitens.

Hoe de bacterie in het reservoir is terechtgekomen, is ook Vitens een raadsel. “We doen er onderzoek naar en hopen de bron te vinden. Dat lukt niet in alle gevallen, maar als we weten waar die zit, dan kunnen we gaan desinfecteren”, zegt Dogger.

Vorig jaar was er ook een verontreiniging in het drinkwater in de regio. Toen gold een kookadvies in Didam en Zevenaar. Dat het advies nu zo grootschalig is afgegeven komt omdat het is aangetroffen in het drinkwaterreservoir zelf.

In de volgende plaatsen moeten inwoners hun water 3 minuten koken alvorens het te drinken: Zevenaar, Didam, Dieren, Doesburg, Lobith, Giesbeek, Pannerden, Babberich, Angerlo, Aerdt, De Steeg, Duiven, Ellecom, Herwen, Groessen, Laag-Soeren, Lathum, Spankeren, Spijk, Laag-Keppel, Wehl, Tolkamer.

Het kookadvies zorgde woensdagavond al voor een run op flessenwater bij de supermarkten in de regio. Zo zei een medewerker van de Spar in Dieren dat woensdagavond voor 20.00 uur al het water al was verkocht.

Zie ook: Drinkwater in groot deel van de regio verontreinigd