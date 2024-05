Drinkwater in groot deel van de regio verontreinigd

REGIO – Vitens meldt dat sinds woensdagavond in diverse plaatsen in de regio het drinkwater licht verontreinigd is en dat inwoners het drinkwater 3 minuten moeten koken. Het gaat om huishoudens in de plaatsen Zevenaar, Didam, Dieren, Doesburg, Lobith, Giesbeek, Pannerden, Babberich, Angerlo, Aerdt, De Steeg, Duiven, Ellecom, Herwen, Groessen, Laag-Soeren, Lathum, Spankeren, Spijk, Laag-Keppel, Wehl, Tolkamer.

Het advies om het drinkwater te koken, is uit voorzorg, aldus Vitens. De concentratie van bacteriën die is aangetroffen, is laag. Ondanks dat wil het drinkwaterbedrijf geen risico nemen. Mensen met een lage weerstand lopen kans op maag- en darmklachten. “Het kookadvies geldt voor water dat gebruikt wordt voor consumptie. U kunt gewoon douchen, in bad gaan of de wc doorspoelen met het water”, aldus Vitens.

Vitens meldt verder:

Wanneer kookt u uw water?

– Bij het maken van koffie, thee, limonade, tanden poetsen, uw mond spoelen en voor het bereiden van de maaltijd.

– Gebruik bij het maken van flesvoeding het liefst flessenwater/ mineraalwater. Zo weet u helemaal zeker dat uw kind geen risico loopt.

– Water uit een waterkoker of koffiezetapparaat kunt u alleen gebruiken wanneer het water 3 minuten gekookt heeft. Een waterkoker kookt water meestal niet 3 minuten lang op 100 graden Celsius. Als u een koffiezetapparaat gebruikt, gebruik dan flessenwater.

– Er bestaat een zeer kleine kans dat de klant last krijgt van zijn maag of darmen. Bij klachten raden wij onze klanten aan om contact op te nemen met hun huisarts.

Het drinkwaterbedrijf neemt monsters om te kijken hoe het ervoor staat met de kwaliteit van het water. Zo gauw het kookadvies niet meer geldt, informeren zij hun klanten.