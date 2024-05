Drie kunstenaressen in Kapel Bronkhorst

BRONKHORST – Drie kunstenaressen exposeren van zaterdag 11 tot en met vrijdag 17 mei in de Kapel in Bronkhorst. Hun werken zijn dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Irene van der Horst maakt zilveren sieraden en portretschilderijen/tekeningen. Liesbeth Borgonjen maakt objecten van hout en Ans van Breda vertoont haar kleurrijke figuratieve schilderijen en portretten op verschillende ondergronden. De Kapel is te vinden aan de Kapelstraat 2 in Bronkhorst. De expositieruimte in de kapel van Bronkhorst is speciaal bestemd voor kunstenaars uit de regio. Elke week is er weer een andere tentoonstelling.

trouwkapelbronkhorst.nl/exposities/