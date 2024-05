Drie keer goud voor kegelaars

DOESBURG – De kegelclubs van Doesburg hadden wat te vieren. Maar liefst drie van hun kegelaars hebben een gouden medaille gewonnen bij de Nederlandse Kampioenschappen. Dat in, het toch wel kleine, Doesburg nog steeds zes kegelclubs zijn, is al uniek, maar dat drie leden Nederlands Kampioen zijn geworden is helemaal bijzonder.

Dat kegelen allang geen sport meer is waar alleen oudere mensen aan meedoen, bleek wel uit het feit dat Sanne Zenhorst (30) de hoogste klasse bij de dames haalde. Davey Kuijn, met zijn 22 jaar helemaal een ‘jonkie’, was de beste in de B-klasse van heel Nederland. Brenda Thomissen won ook goud in de B-klasse, maar dan bij de dames.

Ook de kegelsport heeft last van vergrijzing, maar het blijkt maar weer eens dat, ook als je nog jong bent, je hier heel hoog kunt scoren. De kegelverenigingen doen er ook alles aan om jongeren kennis te laten maken met deze mooie sport en begeleiden ze op speciale avonden om hen enthousiast te maken.

Foto: Hanny ten Dolle