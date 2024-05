Drie kampioenen bij volleybalvereniging Focus

HOOG-KEPPEL – Dames 1 en 3 én ‘de meiden van de B’ van volleybalvereniging Focus uit Hoog-Keppelzijn kampioen geworden.

De allerlaatste wedstrijden – op zaterdag 13 april – was het voor dames 1 en 3 van Focus er op of eronder. Bij winst zouden ze kampioenen worden. Het was afgeladen vol met supporters in de Hessenhal in Hoog-Keppel die de beide teams aanmoedigden. Nadat Dames 1 twee sets had gewonnen, was voor dit team het kampioenschap binnen. Volgend seizoen spelen de dames in de promotieklasse.

Dames 3 moest met 4-0 winnen. Dit team waren sterker dan de tegenstander en ook voor deze dames was het kampioenschap na vier gewonnen sets een feit.

Na afloop was er groot feest in het sportcafé van de Hessenhal waar sponsor Richwoods uit Drempt een DJ had geregeld. Dames 1 speelt volgend seizoen in de promotieklasse en dames 3 promoveert naar de 1e klasse.

Een week eerder had Focus nog een kampioen in hun midden en wel de meiden van de B. Ook zij hebben een goed seizoen gedraaid en werden verdiend kampioen. De kampioenen bedanken al hun supporters en hopen dat zij er volgend seizoen allemaal weer bij zijn.

De ‘Dames 1’ en ‘Dames 3’ werd op dezelfde avond kampioen.

Team B werd kampioen.

