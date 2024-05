Drama en komedie in Dieren

DIEREN – Het Filmhuis Dieren vertoont de komende week twee films vanuit De Zoomerij te Dieren. Op vrijdag 17 mei om 20.00 uur draait het drama ‘The iron claw’ en op dinsdag 21 mei om 20.00 uur is de komedie ‘Northern comfort’ te zien. ‘The iron claw’ is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de opkomst en de ondergang van de bekende worstelaarsfamilie Von Erich. Onder leiding van het bewind van vader Fritz bestormen de onafscheidelijke broers Kerry, Kevin, Mike en David de wereldtop van het show-worstelen in de jaren tachtig.

In ‘Northern comfort’ nemen een succesvol auteur, een gespannen projectontwikkelaar en een influencer-koppel deel aan een high-end vliegangstcursus. De laatste en ultieme uitdaging van de cursus is een echte vlucht van Londen naar IJsland, die nog dramatischer uitpakt dan de groep ooit had kunnen bedenken.