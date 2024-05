Drama, ballet en kinderfilm bij Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont komende week vier verschillende films. Jong en oud kunnen van een voorstelling genieten in Het Arsenaal.

Op donderdag 23 mei om 14.30 uur en zondag 26 mei om 20.00 uur is ‘Àma Gloria’ te zien. Hierin gaat Cléo op een mentale ontdekkingsreis die de meeste 6-jarigen niet gegund is. Deze dochter van een alleenstaande vader wordt opgevoed door Gloria, een oppas uit Kaapverdië, die zowat alle ouderlijke taken heeft overgenomen. Cleo is dol op Gloria en wanneer Gloria dringend naar huis moet terugkeren om voor haar eigen kinderen te zorgen, laat Cleo haar beloven om elkaar nog een laatste keer te zien. Hierop nodigt Gloria het meisje uit om de zomerperiode samen op het eiland door te brengen.

Vrijdag 24 mei en woensdag 29 mei om 20.00 uur is de film ‘Banel & Adama’ te zien, een hartverscheurend liefdesverhaal dat zich afspeelt in een afgelegen dorp in Noord-Senegal. De geliefden Banel en Adama dromen ervan zich in een verlaten huis buiten het dorp te vestigen. Maar wanneer een periode van extreme droogte aanbreekt, slaat de stemming onder de dorpsbewoners om en worden hun plannen gedwarsboomd. Met de verwoestende droogte slaat bij Banel de waanzin toe. ‘Banel & Adama’ is een moderne liefdesvertelling waarin het klassieke Romeo en Julia verhaal doorklinkt. De film biedt belangrijke inzichten over gemeenschap, de rol van vrouwen en de klimaatcrisis.

Op zondag 26 mei om 14.00 uur wordt de balletvoorstelling ‘Het Zwanenmeer’ vertoond op het witte doek. Dit tijdloze meesterwerk van Tchaikovsky vertelt het verhaal van Prins Siegfried, die door zijn moeder wordt aangespoord een bruid te kiezen. In het bos treft hij zwanenkoningin Odette, die ’s nachts haar menselijke gestalte aanneemt. Siegfried belooft haar trouw, maar een tovenaar vermomt zijn dochter Odile als Odette en zorgt er zo voor dat Siegfried Odette, onbedoeld, ontrouw is.

Op zaterdag 25 mei om 14.00 uur en zondag 26 mei om 11.00 uur kunnen de allerkleinsten naar de film ‘Peppa Pig op vakantie’ komen kijken. Peppa gaat even niet in haar eigen bed slapen en mag eventjes doen waar ze zin in heeft. Maar aan de vakantie komt ook weer een eind en dan is het fijn je vriendjes weer te zien en thuis met je eigen speelgoed te spelen. Dit is de laatste kinderfilm van het seizoen.

reserveren: filmhuis-doesburg.nl