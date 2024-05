Dorpsraad Loenen en Scouting Valeouwe bij Eerbewijs 2024

LOENEN – Ieder jaar legt de voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Loenen bloemen bij het monument op het Ereveld tijdens de plechtige herdenking op 4 mei, bijgestaan door een jonge Loenenaar. De onlangs afgetreden voorzitter Willem de Zanger kreeg de eer om dit jaar deze plechtige handeling te doen met een jeugdig lid van Scouting Valeouwe Loenen, de 14-jarige Quendoline Boerkamp. Zij deden dit namens de Loenense bevolking.

Het maakt op de organisatie veel indruk dat de Loenenaren de jongeren hierbij betrekken, zodat de herinneringen blijven voortleven. Na een reeks van afgevaardigden van landelijke organisaties mochten De Zanger en Boerkamp de bloemen leggen.

Op de bijeenkomsten van Scouting in de blokhut Maphita Tanpa in het Lonapark vertelden de leidsters van de diverse groepen aan de jongens en meisjes van de Loenense afdeling alles over de herdenking op het Nationale Ereveld waar vierduizend oorlogsslachtoffers liggen herbegraven.

Scouting Valeouwe is nog altijd een bloeiende vereniging. Het heeft een actief bestuur. De afdeling telt maar liefst zestig leden. Die zijn niet alleen afkomstig uit Loenen, maar uit alle buurtdorpen komen jongens en meisjes graag naar de bijeenkomsten. Scouting Loenen heeft vijf groepen: de bevers, de welpen, de explorers en de Roverscouts. Iedere groep heeft een eigen leiding. Het blijft moeilijk om over voldoende leiding te beschikken, maar het bestuur kan het zo allemaal rond krijgen.

Albrecht Reusken is al enige jaren voorzitter en zegt tevreden te zijn over het reilen en zeilen van de afdeling. Er wordt meegedaan aan diverse activiteiten in het dorp, zoals het Schaapscheerdersfeest, maar ook doen de leden graag mee met de herdenkingsplechtigheid bij De Brink.

Foto: Reinier Venema

Willem de Zanger en Quendoline Boerkamp leggen bloemen namens de Loenense bevolking