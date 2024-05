Dorpsraad Brummen vraagt om ervaringen afsluiting N348

BRUMMEN – De N348 tussen Dieren en Brummen is afgesloten voor werkzaamheden. Dorpsraad Brummen is benieuwd naar de ervaringen van omwonenden en verkeersdeelnemers over de omleidingsroutes en aanvullende maatregelen.

De N348 is afgesloten tot 2 augustus. De provincie Gelderland en gemeente Brummen hebben, in overleg met Leuvenheims Belang en de wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek, omleidingsroutes opgesteld en aanvullende maatregelen genomen om zoveel mogelijk verkeershinder te vermijden.

“Alhoewel natuurlijk goed nagedacht is over de maatregelen, kan het gebeuren dat zaken beter kunnen of dat op bepaalde plekken toch problemen ontstaan”, aldus de Dorpsraad, die regelmatig met de bovengenoemde partijen om tafel zit om het verloop van de wegafsluiting te monitoren.

De Dorpsraad Brummen roept inwoners van Brummen op hun ervaringen met de afsluiting te melden bij secretariaat@dorpsraadbrummen.nl. “Dan kunnen wij deze ervaringen in het overleg met provincie en gemeente delen en onderzoeken welke verbetermogelijkheden er zijn. Uiteraard zijn ook positieve reacties van harte welkom”, benadrukt de Dorpsraad.

De uitkomsten worden te zijner tijd gedeeld via de facebookpagina van de Dorpsraad Brummen en dorpsraadbrummen.nl.