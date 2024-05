DOESBURG – Vanaf zondag 5 mei exposeert Doris van Halteren haar schilderijen in galerie De Timmi aan de Kerkstraat 29 in Doesburg. Ze toont haar kleine werkjes, in aanloop naar een exposite in de Raadskelder in de maand juni. De Timmi is open op dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. De maand juni is De Timmi gesloten.