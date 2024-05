Dopswandeling door Rozendaal

ROZENDAAL – Op zondag 2 juni vindt de maandelijkse Dorpswandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal plaats in Rozendaal. Deze wandeling onder leiding van Michael Ruseler, Jan Schaffer en Cathrien van de Ree, gaat verder waar hij vorig jaar ophield: de Geërfdenbank bij het Vitens terrein aan de Pinkenbergseweg te Velp. Van daar wordt gewandeld naar de Emmapyramide, begraafplaats en kasteel Rozendaal en de Koningsberg. Een stevige wandeling dus, waarvoor goed schoeisel wordt aanbevolen. Aanvang is 13.00 uur. Voor leden is de wandeling gratis, niet-leden betalen 3 euro. Aanmelden kan via activiteiten@oudheidkunidgekring.nl.