Dol op groen in Dieren

DIEREN – Zondag 12 mei was de grootste ommuurde wijngaard van Nederland, wijngaard Hof te Dieren, het decor van de voorjaarsmarkt Dol op groen. De markt stond helemaal in het teken van het voorjaar en alles wat daarbij komt kijken. Dankzij het prachtige weer en de mooie omgeving van de wijngaard konden bezoekers helemaal in de vakantiestemming komen. Er was een mooie combinatie van lokale en regionale producten, planten en bloemen, zaden, handgemaakte creaties, woon- en tuindecoratie en nog veel meer te vinden. Ook werd er, onder andere met leuke kinderactiviteiten, aandacht besteed aan de zorgelijke situatie van insecten door minder groen, giftige bestrijdingsmiddelen en klimaatverandering.

Foto: Fenneke Visscher