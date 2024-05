Doesburgse samenwerking leidt tot manifestatie ‘Van knekel tot klepel’

DOESBURG – ‘Een ontdekkingsreis door de historie van de Martinikerk’. Zo omschrijven de organisatoren de manifestatie ‘Van knekel tot klepel’, die op zaterdag 1 juni wordt gehouden in Doesburg. Hiervoor sloegen Historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, Stichting het Doesburgs Carillon en de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk de handen ineen.

Het idee voor een gezamenlijk evenement ontstond bij Jan van Ophuizen, voorzitter van Stad en Ambt, vanuit een behoefte om meer samen te werken met andere organisaties. “Er zijn veel verenigingen in Doesburg en veel nieuwe bestuursleden. We willen elkaar beter leren kennen. Door samen te werken heb je meer armslag en meer expertise”, aldus Van Ophuizen. Stad en Ambt doet al regelmatig dingen samen met andere organisaties, zoals ’t Nut en de Monumentenvereniging. Bekend is het scholenproject samen met de stichting het Doesburgs Carillon, een samenwerking tussen Stad en Ambt en het Carillon. “Alle basisscholen in de stad worden uitgenodigd. De doen een speurtocht door museum De Roode Tooren en beklimmen de Martinitoren voor een bezoek aan het carillon”, zegt Van Ophuizen. “Daar kan de hele binnenstad van meegenieten, want ze mogen dan ook met beiaardier Frans Haagen meespelen. De kinderen vinden dat altijd hartstikke leuk.”

Rob van Pernis, voorzitter van Stichting het Doesburgs Carillon, was direct bereid iets nieuws te organiseren en ook Hans Mulié, voorzitter van StiBeMa, was enthousiast over een samenwerking. “De Martinikerk leent zich prima voor evenementen en ik juich het natuurlijk toe dat zoveel mogelijk mensen in de kerk komen”, zegt Mulié. In een werkgroep met Désirée Kester namens het carillon, Gerbert Bieleman van Stad en Ambt en Caroline Janssen, beoogd opvolger van Mulié als voorzitter van StiBeMa, werd een programma opgesteld voor een interessante middag in de Martinikerk.

Onder de titel ‘Van Knekel tot Klepel’ krijgen bezoekers op zaterdagmiddag 1 juni vanaf 14.00 uur een interessant programma voorgeschoteld door drie sprekers. Kunsthistoricus Paul le Blanc vertelt over de geschiedenis van de Martinikerk en -toren. Historicus Frans Westra deed onderzoek naar de grafzerken in de Martinikerk en komt over zijn bevindingen vertellen. Tot slot geeft stadsbeiaardier Frans Haagen uitleg over het carillon. Hij geeft een kort concert, waarbij een kleine groep mee de toren in kan om dit te bekijken. Voor de mensen die beneden in de kerk blijven, is er op een groot scherm een livestream te zien, zodat ook zij getuige zijn van wat er op de toren gebeurt. Verder geeft organist Wilbert Berentsen een kort orgelconcert en is het Zilvermuseum, dat gevestigd is in de Martinikerk, gratis te bezoeken. “Het wordt een interessante, maar informele middag”, benadrukt de organisatie. “Het worden geen lange lezingen, maar elke spreker heeft maximaal een half uur.”

Dit alles wordt aangeboden voor een prijs van 7,50 euro, inclusief koffie en thee. “Een koopje”, zegt Désirée Kester. “Maar het is belangrijk dat veel mensen zien hoe uniek de kerk en historie is.” Kaarten zijn verkrijgbaar via martinikerk-doesburg.nl/programma of voor aanvang aan de kerk.

De organiserende partijen hopen dat het niet bij dit ene evenement blijft. Caroline Janssen, beoogd opvolger van Hans Mulié als voorzitter van StiBeMa, ziet veel kansen voor samenwerking. “Ik wil de Martinikerk in de toekomst nog meer onder de aandacht brengen. Er zijn zoveel creatieve mensen en zoveel activiteiten in Doesburg. Als we onze krachten bundelen en als één geheel naar buiten komen, kunnen we samen de stad nog meer promoten.”

Foto: Linda Peppelman

De organisatie van ‘Van knekel tot klepel’, van links naar rechts: Jan van Ophuizen en Gerbert Bieleman van Stad en Ambt, Hans Mulié en Caroline Janssen van StiBeMa en Désiréé Kester en Rob van Pernis namens het carillon