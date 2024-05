Doesburgse raad buigt zich over ontwerp centrum Beinum

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg buigt zich binnenkort over het definitief ontwerp en beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe centrum van Beinum. Volgens dit ontwerp verhuist de supermarkt naar de overkant van de Breedestraat en komen er ongeveer 33 appartementen.

De gemeenteraad heeft uitgangspunten vastgesteld voor de herinrichting van Beinum en op basis daarvan is een ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp is gepresenteerd en besproken in verschillende bijeenkomsten met onder andere inwoners van de wijk. Er zijn geen belemmeringen op gebed van water, geluid, milieu, gezondheid, natuur en dergelijke. Het plan is bovendien financieel haalbaar, zo blijkt uit onderzoek door Arcadis. De verkoop van bouwgrond brengt genoeg op om het bouw- en woonrijp maken van het gebied te kunnen betalen. Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad dus voor akkoord te gaan met dit definitieve ontwerp, zodat de procedure voor het omgevingsplan kan worden opgestart.

De plannen bestaan uit vijf nieuwe gebouwen. De supermarkt verhuist naar de overkant van de straat en daarnaast komt een pand dat De Hoeve gaat heten. Hier komen 22 appartementen, verdeeld over drie bouwlagen. Recht tegenover de supermarkt, aan de overkant van de Breedestraat komt een gebouw met 11 appartementen, eveneens op drie bouwlagen, dat de naam De Pastorie meekrijgt. Op de plek waar nu de supermarkt en parkeerplaatsen liggen, komt het grootste gebouw met circa 58 appartementen dat De Kerk gaat heten. Daar waar dit gebouw tegenover bestaande woningen ligt, krijgt het drie of vier woonlagen. Aan de zijde van de Breedestraat komen maxiaal zes lagen. Op de plek van de sporthal tot slot komt een gebouw dat Het Dorpshuis genoemd wordt, met drie bouwlagen en 42 appartementen.

Er is in het plan veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, waarbij de gemeente ook zoveel mogelijk heeft geluisterd naar de wensen van de bewoners. Voldoende parkeergelegenheid en parkeren zoveel mogelijk uit het zicht, veel aandacht voor de sfeer en uitstraling van de bebouwing en openbare ruimte, veel groen en bomen tegen hittestress en een toekomstbestendige supermarkt waar laden en lossen inpandig plaatsvindt, zijn belangrijke onderdelen van de plannen.

De gemeente heeft wel gemerkt dat de reacties op het ontwerp wisselend zijn ontvangen. “Er blijven zorgen bij een deel van de aanwonenden van het gebied, maar zijn er ook veel positieve reacties over de opzet van het nieuwe centrumgebied en de nieuwe woningbouw, zowel vanuit de wijk als vanuit de omgeving rondom Doesburg”, aldus de gemeente, die laat weten dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners, maar dat niet alle zorgen kunnen worden weggenomen. “Naast alle individuele belangen en wensen dient ook rekening gehouden te worden met het algemeen belang en de lange termijn voor toekomstig Doesburg.” Wel is in het beeldkwaliteitsplan ‘extra hoogwaardige kwaliteitsvoorwaarden’ opgenomen.

Naar verwachting komt dit onderwerp in mei in de gemeenteraad aan bod.