Doesburgse herdenking in de kerk

DOESBURG – De 4 mei herdenking in Doesburg viel afgelopen zaterdag letterlijk in het water; tijdens het opbouwen rond 18.30 uur kwam de regen met bakken uit de hemel. Aangezien de voorspellingen niet veel verbetering beloofden, werd snel iets anders geregeld. Na een telefoontje kon de herdenking in de Martinikerk worden gehouden. Snel werd, samen met de scouts van Doesburg en Hummelo en verkeersregelaars, alles verplaatst naar de kerk. De mensen die kwamen, waren hier ook heel blij mee.

Gelukkig was er rond 19.30 uur een beetje minder regen, zodat de stille tocht door kon gaan. Het programma werd daarna in de kerk gevolgd en ook de kransen en bloemen zijn in de kerk gelegd en later verplaatst naar het monument. Burgemeester Loes van der Meijs sprak een woord en kinderburgemeester Casper las het gedicht ‘Hoe mooi zou het zijn…’.. Bernard Claus las het gedicht ‘De trouwe soldaat’ en Henk IJbema sprak over het verzet in Doesburg in de Tweede Wereldoorlog. Aandacht kregen de acties van vrijbuiter en verzetsman Gerrit Vermeulen en zijn verzetskameraden Jopie Hartemink, Bart ter Steeg en Frits Slotboom tijdens ‘Het Beleg van Doesburg’ in april 1945. Muzikale begeleiding was er van Nastya en Richard Rhemrev en Muziekkorps der Voormalige Schutterij.

De aanwezigen vonden het allemaal erg fijn dat er, ondanks het slechte weer, toch een waardige herdenking is geweest.

Foto: Hanny ten Dolle