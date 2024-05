Doesburgse geloofsgemeenschappen samen op pad voor Stolpersteine

DOESBURG – Op initiatief van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh werden op vrijdagavond 3 mei de Stolpersteine in Doesburg weer gepoetst. Het was een drukte van belang in museum de Roode Tooren. Een brede vertegenwoordiging van bijna alle Doesburgse geloofsgemeenschappen toonde betrokkenheid om juist in deze periode van geweld de handen ineen te slaan. Zo werd er ook bij stilgestaan dat het begrip ‘vrijheid’ niet vanzelfsprekend is en dat hier samen blijvend energie in moet worden gestoken.

Na een welkomstwoord door Stad en Ambt was er een moment van bezinning door Ds. Elise Wijnands. Hierna gingen vertegenwoordigers van de RK Parochie St. Martinus, de Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg, de Molukse gemeenschap, de Remonstrantse Gemeente en de Nieuw-Apostolische kerk op pad. Vertegenwoordigers van het 4-5 mei comité en leden van Stad en Ambt vergezelden de geloofsgemeenschappen.

De Stolperstenen herinneren aan de weggevoerde Joodse inwoners uit de Tweede Wereldoorlog. Ter herinnering aan deze mensen zijn in mei 2009, in de stoep of straat voor hun woonhuis van destijds, deze stenen aangebracht. Op de ‘stenen’ is een messing plaatje aangebracht met daarop gegraveerd de naam, geboortedatum, deportatie- en overlijdensjaar en plaats. Op zes plaatsen zijn er in totaal tien van deze ‘monumentjes’ in de straten te vinden. Op een van die plaatsen zorgen de bewoners voor het onderhoud en de overige vijf locaties worden verzorgd door de historische vereniging.

In Streekmuseum De Roode Tooren is meer informatie te vinden over de Stolpersteine in Doesburg.