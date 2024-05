Doesburg Vertelt over een politieke moord

DOESBURG – Doesburg Vertelt publiceert deze maand een verhaal over een politieke moord, die werd beloond met een mooie nieuwe functie. Het zal wel altijd een mysterie blijven wat er zich tussen 22 augustus en 23 oktober 1671 in Doesburg heeft afgespeeld, melden de schrijvers. Het resolutieboek met de besluiten van de magistraat (het stadsbestuur) vermeldt op 22 augustus dat aan de Latijnse school een nieuwe rector is benoemd. Daarna volgt er een hele tijd niets. Pas op 23 oktober, twee maanden later, wordt er opnieuw in het boek geschreven. Wat opvalt is dat vijf van de oorspronkelijke zeven burgemeesters zijn verdwenen. Een van hen is ritmeester jonker Bowyer, met wie het niet goed afloopt.

