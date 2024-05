Doesburg sluit aan bij energiecoöperatie

DOESBURG – De gemeente Doesburg treedt toe tot Coöperatie Energieloket Achterhoek. Dat heeft het college van B&W besloten in de vergadering van 7 mei.

Met deze toetreding sluit de gemeente Doesburg aan bij acht Achterhoekse gemeenten, die al langer samenwerken aan een energieneutrale Achterhoek in uiterlijk 2050. Operationeel vormt Energieloket Achterhoek sinds 2021 hét energieloket voor inwoners van Doesburg. Nu is deze samenwerking ook in de bovenliggende coöperatie geformaliseerd. De aansluiting wordt binnenkort formeel bekrachtigd.

Wethouder Birgit van Veldhuizen over de aansluiting: “Ook Doesburg wil dat inwoners aan de slag gaan met verduurzaming van hun woningen. Hierbij kan het Energieloket onze inwoners goed helpen. Toetreding tot de Coöperatie helpt ons om dit volop te ondersteunen.”

energieloketachterhoek.nl