Dodenherdenking in Laag-Soeren, veelzeggend in stilte

LAAG-SOEREN – Op zaterdag 4 mei verzamelden mensen zich vanaf 19.45 uur bij de voormalige muziektent aan de Bosrichterlaan in Laag Soeren. Ze kwamen hier samen voor de gezamenlijke dodenherdenking. De gesprekken onderling gingen over allerlei hedendaagse onderwerpen met stemmige muziek op de achtergrond. Daarna brachten Harrie Nieuwland en Herbert Slijkhuis indrukwekkend de Nederlandse taptoe ten gehore en werd het stil op het pleintje, ter nagedachtenis aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Na de stilte speelde Jeroen Slijkhuis het Wilhelmus. Mensen keerden terug in deze tijd en hervatten hun gesprekken. De inmenging van Pluvius zorgde ervoor dat men vrij snel, maar met een goed gevoel, huiswaarts ging.