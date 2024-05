Digicafé in bibliotheken

GEM. RHEDEN – In mei is er in drie verschillende bibliotheken in de regio een Digicafé. Hier kunnen mensen terecht met allerlei vragen op digitaal gebied, bijvoorbeeld over smartphones en tablets, e-books, e-mail en andere digitale ontwikkelingen.

Op maandag 6 mei is er van 10.00 tot 12.00 uur een digicafé in de Zoomerij Dieren. Op maandag 13 mei kunnen mensen terecht in de Zoomerij Velp, ook van 10.00 tot 12.00 uur. Tot slot is er een Digicafé in Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden, en wel op maandag 27 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden. Deelname is gratis, ook als mensen geen lid zijn van de bibliotheek.

dezoomerij.nl/digicafe