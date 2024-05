Dierense burenruzie uitgevochten bij rijdende rechter

DIEREN – Inwoners van Dieren en omgeving zaten maandagavond 27 mei aan de buis gekluisterd om te kijken naar de afdeling van ‘Mr Frank Visser doet uitspraak’, waarin een burenruzie in het dorp werd getoond. Ze kregen het verhaal te zien van buurvrouw Maike, die haar buren Albert en Margriet beschuldigde van het kapotmaken van haar schutting.

En daar bleef het niet bij. Maike meende ook dat het echtpaar haar dakgoot kapot had gemaakt en een poging had gedaan bij haar achterdeur in te breken. En dat allemaal omdat zij in een ver verleden de kinderen van Albert en Margriet eens had gezegd dat zij niet op haar oprit mogen spelen. Die kinderen zijn nu 30 en 35 jaar oud.

Albert en Margriet, zichtbaar aangedaan door alle beschuldigingen, ontkennen dit allemaal. De schutting is slecht geplaatst en gewoon bij een storm kapot gegaan. Ze zijn verbaasd door alle andere beschuldigingen die de buurvrouw uit. Ze vragen zich af waar ze dit aan hebben te danken. Maike noemt hen ‘leugenaars’ en ‘stommerik’. Ze gaat zo tekeer dat presentator Viktor Brand enkele keren moet ingrijpen om haar te kalmeren en ook later, tijdens de hoorzitting in Theothorne, moet Mr Bart Beuving Maike enkele keren streng toespreken om te zorgen dat andere aanwezigen hun zegje kunnen doen. Bij dochter Mariska is na een poosje de maat vol en ze roept ‘hou je mond’, waarna ze wordt gesust door haar moeder.

Maike eist dat Albert en Margriet meebetalen aan een nieuwe schutting, dat er iets wordt gedaan aan de lekkende dakgoot en dat de buren ‘ophouden met pesten’. Meester Bart Beuving ziet hier echter niets in. Bij het bezoek aan de woningen concludeerde hij zelf dat de schutting al krakkemikkig was en dat er geen sporen zijn dat deze met opzet is vernield. Maike moet dus zelf een nieuwe betalen. Met een hoogwerker nemen hij en Viktor een kijkje in de dakgoot, die duidelijk vol ligt met rommel die daar niet van de één op de andere dag is gekomen. Dus ook dit moet Maike zelf oplossen.

Tot slot denkt Mr. Beuving dat een uitspraak tegen het pesten onnodig is, want ook daarvoor heeft hij geen aanwijzingen gevonden. Om de rust in de buurt te herstellen geeft hij de buren wel een contactverbod, met een boete van 100 euro per keer dat dit wordt overtreden. Helemaal prima, vinden Albert en Margriet en ook Maike zegt schoorvoetend dat ze het er mee eens is.