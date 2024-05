‘De wereld van Carlijn’ in Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Zondag 2 en woensdag 5 juni is de documentaire ‘De wereld van Carlijn’ te zien. Op woensdag is cineast en regisseur Ariane Greep te gast en samen met haar partner, schrijver en dichter Bas Steman, beantwoordt zij vragen van het publiek. Beide films zijn om 20.00 uur te zien in Het Arsenaal.

De Nederlandse cartograaf Carlijn Kingma is een opkomende ster in de kunstwereld. Ze tekent ideeënwerelden, of zoals ze zelf zegt, kaarten van de soms ondoorgrondelijke werkelijkheid waarin we leven. Carlijn gaf filmmaker Ariane Greep toestemming haar te volgen vanaf de eerste dag dat ze begon met het tekenen van haar nieuwste project ‘Het Waterwerk van ons geld’, een gedetailleerde kaart van ons financiële stelsel. Geduld lijkt het sleutelwoord te zijn in dit documentaire-portret, dat Kingma volgt vanaf de eerst stip op papier tot de expositie op de Architectuurbiënnale van Venetië, waar Carlijn Nederland vertegenwoordigt.

De documentaire biedt, naast illustratieve blikken op het kunstwerk, vooral een indruk van het intensieve maakproces en van Kingma als betrokken kunstenaar. De film is een portret met interviews en ontmoetingen, de spanning van het eerste kleine streepje op het grote vel papier, naast overpeinzingen en het stugge doorwerken, Kingma’s ouders die jeugdtekeningen laten zien en zelfs een geanimeerde versie van ‘Het waterwerk’.

reserveren: filmhuis-doesburg.nl