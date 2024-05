De kampioenen van Theothorne

DIEREN – Het seizoen van kaartvereniging Theothorne is weer ten einde. Tijdens de laatste avond zijn de kampioenen in het zonnetje gezet. Bij het jokeren was Ans de beste met 3289 punten, zij werd op de tweede en derde plek gevolgd door Joke en Greet met 3099 punten.

Bij de klaverjassers streek Fons Mosies met de eer, gevolgd door Bea Konings op de tweede plaats en Dani Tamo op de derde plek. Er was een eervolle vermelding voor Jan Hol, die een clubrecord behaalde door op één avond 6656 punten binnen te slepen.

De kaartvereniging speelt elke maandagavond in het restaurant van Theothorne. Op 2 september gaat het nieuwe seizoen van start. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via a.damen19482@kpnmail.nl.