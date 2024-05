De hulpdiensten in actie zien tijdens Veiligheidsdag in Velp

VELP – Wat is de taak van de hulpdiensten bij een brand, een ongeluk of reanimatie? Dit en meer is te zien tijdens de Veiligheidsdag op zaterdag 1 juni in Velp. “Er gebeurt in zulke situaties veel meer dan de meeste mensen zich realiseren”, zegt wijkagent Bart Bosman uit. “En dat laten we graag zien.”

Gemeenten Rheden, Rozendaal, brandweer Gelderland-Midden en politie IJsselwaarden hebben de handen ineengeslagen voor deze Veiligheidsdag. Politie, brandweer en ambulance zijn met diverse voertuigen aanwezig, die natuurlijk uitgebreid bekeken mogen worden. De medewerkers leggen graag uit hoe alles werkt en vertellen over wat zij zoal meemaken tijdens hun diensten

Daarnaast is de reddingshondenorganisatie aanwezig, net als handhaving van de gemeente en organisaties als het Rode Kruis, Vivare en Veilig Verkeer Nederland. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden en Ester Weststeijn van de gemeente Rozendaal staan open voor een praatje. Volgens Bosman zijn er deze dag alles bij ekaar zo’n 75 mensen in touw.

Demonstraties

“We willen graag laten zien wat de verschillende organisaties bijdragen aan veiligheid en uitleggen hoe we dat doen”, zegt Bosman. “Bezoekers aan de Veiligheidsdag kunnen kennismaken met alle disciplines. We laten zien op welke manieren we er zijn voor de inwoners.”

Wat de hulpdiensten allemaal voor taken uitvoeren, is letterlijk te zien tijdens de demonstraties die deze dag worden gehouden. “We laten zien wat er allemaal komt kijken bij een melding van een vlam in de pan, maar ook bij een reanimatie en een ongeluk”, vertelt de wijkagent. “Een commentator vertelt precies wat er allemaal gebeurt en wie wat doet, zodat het publiek alles goed kan volgen.”

Zichtbaar

Bosman vindt het belangrijk om zo’n Veiligheidsdag te houden en dat de organisaties laten zien dat ze ‘er echt wel zijn’. “Het is belangrijk dat mensen weten dat je ons altijd kan bellen voor hulp”, zegt hij. “En ook als wij van de politie – of van de brandweer, of ambulance – dan niet kunnen helpen, dan hebben we wel ingangen naar andere organisaties.” De Veiligheidsdag laat volgens hem ook zien hoe de verschillende organisaties samenwerken en elkaar soms ook nodig hebben.

Maar niet alleen (nood)hulpverlening krijgt deze dag veel aandacht, ook is er veel informatie verkrijgbaar over preventie op het gebied van criminaliteit en brand.

Kleurplaat

De Veiligheidsdag wordt gehouden op het parkeerterrein van sporthal de Dumpel en het Astrum College in Velp en duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Parkeerruimte is beperkt, dus de organisatie vraagt bezoekers zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Basisschoolleerlingen hebben een kleurplaat gekregen, die zij deze dag mogen inleveren. Met de mooiste kleurplaat in de onder- en bovenbouw wint een meet & greet met de politie en brandweer voor de hele klas.

rheden.nl/veiligheidsdag