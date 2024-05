De Havikshof in actie voor Alpe d’HuZes

KLARENBEEK – Het pinksterweekend stond bij roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek in het teken van de actie voor team Klarenbeek Alpe d’HuZes. Bezoekers konden tegen betaling op de foto met Rania de woestijnhavik. Dit leverde het mooie bedrag van 288 euro op, dat valkenier Tjipke Zuidema overhandigde aan teamleden Annie Zuidema en Saskia Schimmel. Zij zullen samen met Team Klarenbeek op 6 juni de Alpe d’Huez in Frankrijk zo vaak mogelijk beklimmen voor de actie ‘Opgeven is geen optie’ van het KWF. Inmiddels heeft het team gezamenlijk al meer dan 100.000 euro opgehaald voor het goede doel, door middel van acties en met hulp van vele sponsoren. Doneren kan nog steeds, via opgevenisgeenoptie.nl/donatie-select.