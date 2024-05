Dauwtrappen met OLTO

LOENEN – Zoals al jaren traditie is, gaat muziekvereniging OLTO uit Loenen donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, weer dauwtrappen. De muzikanten starten om 6.00 uur bij boerderij Velderman aan de Eerbeekseweg. Vanaf daar leggen zij een route af door Loenen. Via de Eerbeekseweg, Beekbergerweg en Hoofdweg gaan de muzikanten naar dorpscentrum De Brink. Vanaf daar gaan ze via de Hoofdweg naar zwembad Molenallee. Via de Hoofdweg en Voorsterweg wordt het eindpunt bereikt: Villa Langschoten van de familie Brands aan de Achterste Molen.

Voorheen startte de vereniging het ene jaar aan de Achterste Molen en het andere jaar aan de Dalenk. Wegens de drukte op de Eerbeekseweg later op de ochtend, heeft de vereniging ervoor gekozen om vanaf heden standaard te starten aan de Dalenk bij familie Tammes of bij de familie Velderman aan de Eerbeekseweg en te eindigen bij Villa Langschoten van familie Brands.

De Hemelvaartronde door het dorp is de start van de Oranjefestiviteiten in Loenen.