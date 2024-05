Dauwtrappen met de boswachter

RHEDEN – De boswachter van Natuurmonumenten stapt op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, op de fiets om te gaan zoeken naar wild. Hij neemt gezinnen met kinderen van 8 tot 12 jaar mee. De boswachter weet de beste plekjes om dieren als wilde zwijnen, edelherten, reeën, dassen en vossen tegen te komen, maar daar is natuurlijk wel wat geluk voor nodig. Ook wordt er gestopt om te kijken naar diersporen, die zijn sowieso te vinden. Een verrekijker en stevige schoenen zijn aan te raden. Het vertrek is om 6.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum in Rheden. Deelnemers kunnen een kaartje kopen via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.