Dauwtrappen in Spankeren

SPANKEREN – Spanso 55+ heeft voor donderdag 9 mei, Hemelvaart, weer een mooie fietstocht uitgezet. Iedereen kan deelnemen aan het dauwtrappen en een route van 30 of 45 kilometer rijden. Bij een controlepunt onderweg wordt er iets lekkers aangeboden en bij terugkomst staat de koffie klaar.

De start is van 10.00 tot 11.30 uur vanaf het Dorpshuis in Spankeren. Vooraf inschrijven is niet nodig. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon of 6 euro voor een gezin. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee.

0313-438074

gerardwannet@ziggo.nl