Dauwtrappen in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag en vindt het traditionele Dauwtrappen plaats in Laag-Soeren. Er is een mooie tocht uitgezet in de omgeving van het dorp en onderweg worden deelnemers getrakteerd op raadsels, opdrachten en versnaperingen. De afstand door het bosrijke gebied is ongeveer 15 kilometer en jong en oud kan meedoen. Deelname is gratis. Voor-inschrijven kan op dinsdag 7 mei van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Sprengenhus, maar ook op Hemelvaartsdag bij de start, die mogelijk is vanaf 8.00 uur. Het startpunt is dit jaar bij het kerkje en de het eindpunt is ’t Sprengenhus. Daar is het mogelijk met de andere deelnemers na te genieten met een drankje. “Natuurlijk is er dan ook een klein hapje mogelijk”, aldus de organisatie. Voor de beste puzzelaars zijn leuke prijzen beschikbaar.