Cursus Politiek Actief in gemeente Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst start weer een gratis cursus Politiek Actief voor inwoners. De cursus start op 27 mei en bestaat uit zes bijeenkomsten.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners die erover nadenken politiek actief te worden of meer willen weten over de gemeente(politiek). “Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Welke invloed kun je als raadslid uitoefenen op het beleid?” Allemaal vragen waar deelnemers in deze cursus antwoord op krijgen. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers hun vaardigheden, zoals debatteren. De deelnemers ontmoeten lokale politici om ervaringen uit de praktijk te horen.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat en hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij één van de fracties in de gemeente. En als dat naar meer smaakt, kan iemand ook politiek actief worden.

De cursus vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst en bestaat uit zes bijeenkomsten. Deze starten om 19.30 uur, de zaal opent om 19.15 uur. Op maandag 27 mei is er introductie en kennismaking. Er is aandacht voor verkiezingen en politieke partijen en uitleg over hoe Nederland wordt bestuurd en de rol van de gemeente daarin. Op woensdag 5 juni is er aandacht voor hoe de gemeente werkt. Op maandag 10 juni gaat het over de taken en rollen van de gemeenteraad. Maandag 17 juni zal er een debattraining zijn en maandag 24 juni komt het onderwerp ‘financiën’ aan bod. Tot slot wordt er op donderdag 4 juli een raadsvergadering bijgewoond.

Voor meer informatie en aanmelden kunnen inwoners terecht op de website bronckhorst.nl/politiekactief. Aanmelden kan tot en met 15 mei. Er is plek voor maximaal dertig deelnemers.