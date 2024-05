Cursus Muziek op Schoot in Dieren

DIEREN – Op dinsdag 14 mei start de cursus Muziek op Schoot in de Zoomerij in Dieren. De cursus is bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar oud en hun (groot)ouders. De muziek creëert een band en stimuleert de creativiteit van kinderen, terwijl voor zowel de kleintjes als de ouders een nieuwe wereld opengaat. Er wordt gebruikgemaakt van instrumenten en materialen die geschikt zijn voor de leeftijd van het kind. Behalve dat de lessen heel leuk zijn, bevorderen ze ook de taalontwikkeling, de sociale en de motorische ontwikkeling van het kind. De band tussen ouder en kind staat voorop: samen (schoot)spelletjes doen, zingen, spelen en muziek maken. Zowel bekende als nieuwe liedjes komen daarbij aan bod. Daarnaast krijgen de deelnemers inspiratie om thuis verder aan de slag te gaan.

De cursus is wekelijks van 9.30 tot 10.10 uur, van dinsdag 14 mei tot en met dinsdag 18 juni. Aanmelden kan tot 11 mei bij docent Eline Martinius: e.martinius@outlook.com.