DOESBURG – Op 2 juni is het weer Culturele Zondag in Doesburg. Ateliers, galerieën, musea en podia verwelkomen bezoekers tussen 12.00 en 17.00 uur. Deze zondag zijn er ongeveer vijftien deelnemers aan de culturele route.

Zo programmeert Podium Doesburg in samenwerking met ArtEZ Zwolle om 13.30 uur en 15.00 uur twee klassieke concerten in de Gasthuiskerk. Er zijn optredens van mezzosopraan Carmen de Haan, fluitist Jingya Fan en pianist Aleksandra Tepliakova. De toegang is gratis.

In galerie RodeLente is het fotowerk te zien van fotograaf Marc Bu. Hij toont deze zondag een aantal nieuwe werken. Daarnaast zijn er bronzen beelden van Marga Bles te zien.

De collectie van Lián Art& Gifts bestaat voornamelijk uit Chinese kunst, zoals unieke porseleinen vazen, allemaal handgemaakt en handbeschilderd. Marjanne Wijnen bracht veel kunstwerken mee uit China, waar ze regelmatig verbleef en ook contact had met de kunstenaars.

World Art Galerie de Veerpoort toont kunst en ambacht uit verschillende landen. Uit Australië zijn er authentieke Aboriginal schilderijen, uit Ubud miniatuurschilderijtjes, uit Bali handbewerkte zilversieraden en kunstzinnige sieraden uit Kalimantan, waarin onder meer parels zijn verwerkt.

Ook Streekmuseum De Roode Tooren heeft bijzondere tentoonstellingen. Momenteel vertelt de expositie ‘Post in de bus’ het verhaal van 225 jaar Nederlandsche posterijen, met speciale aandacht voor Doesburg. Permanent is expositie over Theo Colenbrander, de eerste industrieel vormgever van Nederland. Hij werd in 1841 in Doesburg geboren en overleed in 1930 in Laag-Keppel.

Op de begane grond van het prachtig gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ‘Koninkrijk van Kleuren’. De andere tentoonstelling ‘Mucha en tijdgenoten’ is te zien in de twee andere monumentale panden aan de Gasthuisstraat.

Alle adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 2 juni gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl