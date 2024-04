Covertijd met Duran Duran

BRUMMEN – Op donderdag 2 mei zijn de hits van de band Duran Duran te horen tijdens ‘Covertijd in de Vroolijkheid’ in het cultuurhuis van Brummen/Broek. De entree bedraagt 7,50 euro en de aanvang is 21.00 uur. Er is geen voorverkoop. Wie op deze avond dineert bij de Vroolijke Frans, hoeft geen toegang te betalen. De organisatie verwacht ‘alle bekende hits van Duran Duran’ zoals Rio, Girls on Film, A view to a kill, afgewisseld met wat onbekender of recenter werk. De band bestaat uit Robbert van Tol (zang), Emma van Wijngaarden (toetsen), Stan de Groote (gitaar), Richard Becker (bas) en Len Harmsen (drums).

devroolijkefrans.nl

0575-561719