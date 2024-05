Concerten ‘Ode aan de romantiek’

VELP – Een groep gerenommeerde muzikanten brengt een ‘ode aan de romantiek’ door muziek te spelen van Brahms en zijn tijdgenoten. In mei staan er vier concerten op het programma, waarvan drie in Velp.

Op woensdag 22 en donderdag 23 mei zijn er om 17.00 uur huiskamerconcerten aan het adres Den Heuvel 120. Er wordt intieme pianomuziek van Schumann en Brahms gespeeld. Op zondag 26 mei is er om 15.30 uur een concert in de Oude Jan. Dan staan piano- en zangduo’s van Saint Saëns, Schumann en Brahms op het programma.

Er wordt gespeeld door pianist Christian Sanders, violiste Patricia Kuijk, pianoduo’s Marquis Bieshaar en Christian Sanders, en piano/zang duo Byron Yue en Dina Hao.

Kaarten reserveren kan via christiansanders.nl of 06-44314115.