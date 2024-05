Concert voor nieuwe glas-in-loodramen

VELP – Op vrijdag 24 mei, om 19.30 uur, begint een benefietconcert in de OLV Visitatie-kerk aan de Emmastraat in Velp. De opbrengst is bestemd voor nieuwe glas-in-loodramen voor het stiltecentrum van de kerk.

De organisatie is in handen van het Velpse Ontmoetingskoor, dat verbonden is aan de Eusebiusparochie. Het concert biedt een gevarieerd programma met koorzang onder begeleiding van orgel en/of harp. Frank van Merwijk is vaste organist van het Ontmoetingskoor. Jacob Dubbeldam is zowel dirigent van het Ontmoetingskoor als van het kerkkoor Cantorije. Harpiste op deze avond is Marianne Hofman.

Vertolkt worden onder andere delen van de ‘Deutsche Messe’ van Schubert, Mozarts ‘Laudate Dominum’, de harp-solo ‘The Lark’ van M. Glinka en ‘Arts in Classic Style’ van Grandjani. Het koorwerk ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy heeft een zeer actuele tekst, het schreeuwt om vrede.

De entree is gratis, maar na afloop wordt er een collecte gehouden voor de nieuwe ramen. Deze drie ramen zijn gemaakt door glaskunstenaar Theo Verbaal, die eerder ramen maakte voor de doopkapel en de Mariakapel.