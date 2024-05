RHEDEN – Zangkoor Con Colore uit Rheden is op zoek naar nieuwe leden. Bassen, tenoren, sopranen en alten – iedereen is welkom om mee te zingen. Maar met name de tenoren en bassen kunnen versterking gebruiken. Het koor dat onder leiding staat van Christian Grotenbreg maakt ‘mooie muziek en een gezellige sfeer’. Wie het leuk vindt om meerstemmig te zingen in verschillende stijlen kan een keer mee komen repeteren – stuur dan een mail naar gronouwe@hotmail.com.

concolore.nl