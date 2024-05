Computersoos Ons Raadhuis

VELP – Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur wordt er in Ons Raadhuis in Velp een Seniorweb-computersoos gehouden waar mensen hulp kunnen krijgen met hun smartphone, tablet of laptop. Een groep van vijf vrijwilligers zorgt er voor dat er kennis is over alle soorten Android en Apple computers en smartphones en over Windows, MS Office 365, MS OneDrive en hardware. Het belangrijkste blijft daarbij om gezellig en in alle rust alle makkelijke en moeilijke problemen op te lossen. Een kop koffie met een koekje is daarbij vanzelfsprekend. Iedereen met belangstelling of vragen is van harte welkom. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via 026-8449140 is aan te raden, maar op de bonnefooi binnenlopen kan ook.

