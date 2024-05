Chili con carne bij Velpsch Maal

VELP – Op woensdag 15 mei wordt in buurthuis De Poort in Velp weer het Velpsch Maal geserveerd. Het hoofdgerecht is dit keer chili con carne. Het nagerecht bestaat uit vanillevla met aardbeien en slagroom. Voor 6 euro krijgen de deelnemers niet alleen een lekkere maaltijd, maar ook een gezellige avond. Inschrijven kan tot en met maandag 13 mei bij de beheerder van De Poort. De maaltijd wordt om 17.30 uur geserveerd.